Statiegeldbedrijf Envipco investeert in Europese productie

Producent van statiegeldsystemen Envipco werkt aan uitbreiding van zijn productiecapaciteit. Het bedrijf wil voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen in Europa, zoals de mogelijke invoer van statiegeldsystemen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Roemeniƫ. Ook in Portugal denkt Envipco verder te kunnen groeien.

In de eerste zes maanden van dit jaar zag Envipco, dat behalve in Europa ook in Noord-America actief is, de omzet toenemen naar 16,6 miljoen euro. Dat was 3 miljoen euro meer dan in het eerste halfjaar van 2020, toen het bedrijf veel last had van de coronapandemie.

Envipco schreef daarnaast zwarte cijfers. Er was een winst van ruim 1,9 miljoen euro, waar vorig jaar nog een verlies van 3 miljoen euro werd geleden. Die cijfers vertekenden wel, want er waren voor 3,6 miljoen euro aan meevallers zoals het kwijtschelden van een coronagerelateerde lening van de Amerikaanse overheid, een verzekeringsschikking en een schikking van een zaak rond patenten.

Ook zonder die meevallers deed het bedrijf het echter beter, al was er wel een nettoverlies geweest. Dat wijt Envipco echter aan de investeringen in verdere groei.