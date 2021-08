Tencent versterkt gamingstreamingtak na afblazen fusie door China

De Chinese techonderneming Tencent gaat meer mensen en middelen inzetten voor zijn eigen platform dat games streamt. De nieuwe strategie volgt op het afketsen van een fusie van bedrijven waar Tencent een groot belang in heeft. Dat gebeurde vorige maand op last van autoriteiten in China.

Tencent stelde vorig jaar voor om twee van de grootste streamingplatforms in China te combineren: Huya en DouYu. In beide bedrijven, die veel lijken op het hier bekende Twitch, heeft Tencent een groot belang. Maar de Chinese antitrustwaakhond ging voor die fusie liggen nadat Peking het toezicht op grote techbedrijven had opgevoerd.

Nu heeft Tencent een nieuw team opgezet dat zich bezighoudt met productontwerp en activiteiten bij zijn streamingapp Penguin Esports. Tegelijkertijd is een afdeling die zich voornamelijk richtte op de contacten met Huya en DouYu ontbonden, aldus bronnen aan persbureau Bloomberg. De bestaande afdeling voor gamestreaming zal naar verluidt worden opgesplitst, waarbij een deel van het personeel zal verhuizen naar Penguin Esports.

Met het blokkeren van de fusie tussen Huya en DouYu gaf de Chinese mededingingsautoriteit een sterk signaal af over de verscherpte controle op deals die door grote internetbedrijven worden georkestreerd. De ingreep viel samen met een campagne om grote techbedrijven in het land in toom te houden. De hardere toon van Peking heeft zich sindsdien uitgebreid van antitrust en e-commerce tot gebieden als media en databeveiliging.