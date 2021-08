Timing afbouw coronasteun Fed groot thema op Jackson Hole

De jaarlijkse vergadering van centrale bankiers in Jackson Hole in de Amerikaanse staat Wyoming begint donderdag. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten, geeft vrijdag een toespraak over de economische vooruitzichten. Daarbij zal er met name op worden gelet of hij iets zegt over wanneer de Fed kan gaan beginnen met het afbouwen van de opkoopprogramma’s.

Het symposium duurt tot en met zaterdag en wordt vanwege de coronapandemie opnieuw virtueel gehouden. In de toespraak van Powell gaat de belangstelling ook uit naar opmerkingen over de impact van de Delta-variant van het coronavirus op het economisch herstel. Om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te loodsen, verlaagde de Fed de rente sterk en wordt maandelijks voor 120 miljard dollar aan obligaties opgekocht. Mogelijk kan de centrale bank dit jaar al gaan beginnen met het afbouwen van die opkoopprogramma’s.

De vergadering wordt sinds 1978 jaarlijks georganiseerd door de Federal Reserve Bank van Kansas City en vindt sinds 1982 plaats in de vallei Jackson Hole die ligt in het bergachtige Grand Teton National Park.

Overigens doet president Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) nu niet mee aan Jackson Hole, net als gouverneur Andrew Bailey van de Bank of England.