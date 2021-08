Zeeman opent voor eind van het jaar ook webshop in Frankrijk

Zeeman gaat voor het einde van het jaar een webshop openen in Frankrijk. Dat bevestigt de textielsuper na eerdere berichtgeving van vakmedium RetailDetail. Zeeman heeft al een webshop in Nederland en België.

Door de coronacrisis verkoopt Zeeman een stuk meer via de webshops. Toch vertegenwoordigt dat nog steeds slechts een paar procent van de totale omzet van het bedrijf.

Zeeman heeft plannen om in 2022 naar een land uit te breiden waar het nog niet actief is, met een webshop en winkels. De textielsuper heeft een land op het oog maar wil nog niet bekendmaken welke dat is. Zeeman heeft al winkels in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk, Frankrijk en Spanje.