Zuid-Korea verhoogt rente tegen oververhitting economie

Zuid-Korea heeft de rente verhoogd om oververhitting van de economie te voorkomen. Het is voor het eerst in bijna drie jaar dat de Bank of Korea de rente verhoogt. Ook is het de eerste grote centrale bank in Azië die het monetair beleid aanscherpt sinds het begin van de coronacrisis.

Zuid-Korea is de op drie na grootste economie van Azië en laat een sterk economisch herstel zien van de crisis. De rente gaat nu van het laagterecord van 0,5 procent naar 0,75 procent. Het land heeft te maken met oplopende schulden van huishoudens en sterke stijgingen van de huizenprijzen. Door de rente te verhogen moet dit aan banden worden gelegd.

De centrale bank sluit verdere renteverhogingen niet uit, maar zal daarbij niet haastig te werk gaan, zei gouverneur Lee Ju-yeol op een persconferentie.