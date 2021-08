Apple schikt met Amerikaanse appmakers, betaalt 100 miljoen

Apple heeft geschikt met een groep Amerikaanse appmakers. In een rechtszaak claimden de ontwikkelaars dat het techbedrijf teveel kosten in rekening bracht voor de distributie van hun programma’s via de App Store. Apple gaat hen in totaal 100 miljoen dollar (zo’n 85 miljoen euro) betalen.

De Amerikaanse ontwikkelaars krijgen elk tussen de 250 dollar en 30.000 dollar. Het wordt gezien als een overwinning voor Apple omdat het bedrijf het verdienmodel niet hoeft aan te passen. Bedrijven moeten tot 30 procent commissie betalen aan Apple voor verkopen via de App Store. Er is al lang veel kritiek op Apple vanwege die hoge commissie.

De kwestie leidde tot een slepende rechtszaak tussen het techconcern en gamesbedrijf Epic Games, vooral bekend van het schietspel Fortnite. Epic Games beschuldigt Apple van monopolistisch gedrag en machtsmisbruik. Epic besloot vorig jaar een eigen betalingssysteem in zijn app op te nemen. Apple verbiedt dat in zijn gebruikersvoorwaarden en verwijderde de programma’s van Epic daarom uit de App Store. Een Amerikaanse rechter buigt zich momenteel over die zaak.