Britse centrale bank verwijdert beelden gouverneurs om slavernij

De Bank of England (BoE) gaat tien schilderijen en bustes verwijderen van voormalige gouverneurs en directeuren die banden hebben gehad met de slavenhandel in de achttiende en negentiende eeuw. De Britse centrale bank had vorig jaar aangekondigd zijn kunstcollectie onder de loep te nemen vanwege de Black Lives Matter-protesten.

Dat onderzoek is nu afgelopen en daarop is besloten die afbeeldingen uit het Londense hoofdkantoor en het naastliggende museum te verwijderen. Ook wordt een onderzoeker in dienst genomen die nader onderzoek gaat doen naar de banden van de BoE met de slavenhandel. Die informatie zal dan te zien zijn in het museum van de bank.

De in 1694 opgerichte centrale bank heeft gezegd nooit direct betrokken te zijn geweest bij de handel in slaven, maar voormalige bestuurders waren wel betrokken bij slavernij. Daar zijn excuses voor aangeboden.

De Nederlandsche Bank (DNB) is ook bezig onderzoek te doen naar zijn rol bij slavernij.