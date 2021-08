Duitse arbeidsmarkt wordt steeds krapper

De Duitse arbeidsmarkt blijft aantrekken nu bedrijven weer actiever op zoek gaan naar personeel. Een meerderheid van de bedrijven verwacht dan ook te groeien, blijkt uit onderzoek van het Duitse instituut Ifo. Met name bedrijven in de elektrotechniek en het ontwerp en onderhoud van mechanische systemen zijn hard op zoek. In de productie dachten bedrijven juist iets minder mensen nodig te hebben.

De Duitse economie, de grootste van Europa, herstelde zich snel van de coronacrisis. Bovendien kregen bedrijven er steun van de overheid om hun personeel te kunnen behouden, vergelijkbaar met in Nederland. Daardoor konden de ondernemingen sneller weer uit het dal kruipen.

In de dienstensector is de eerdere dip in de zogeheten werkgelegenheidsbarometer van Ifo weer grotendeels goedgemaakt. In die sector zit nu wel een aarzeling, vooral vanuit de horeca nu het aantal coronabesmettingen weer oploopt door de Delta-variant van het coronavirus.