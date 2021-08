Hybride werken populair. Hoe doen we dit veilig?

Vanaf september gaan veel Nederlanders weer naar kantoor. Dit betekent echter niet dat het thuiswerken tot de verleden tijd behoort. Een combinatie van de twee lijkt voor veel mensen de ideale optie. Dit betekent wel dat er veilig gewerkt moet worden. Het beschermen van online privacy en het veilighouden van gevoelige informatie is noodzakelijk. Een VPN (Virtual Private Network) kan uitkomst bieden, ook voor privégebruik.

Voordelen VPN

Hoe kan je als werkgever en werknemer het maximale uit een VPN-verbinding halen nu hybride werken meer de standaard wordt? We hebben een aantal voordelen en tips voor je op een rijtje gezet.

Allereerst is daar de veiligheid. Een VPN maakt de openbare verbinding veiliger door alle uitwisseling van informatie te versleutelen, dit in tegenstelling tot gratis wifi of hotspots. Het is dan voor hackers een stuk gemakkelijker om hun werk te doen. Ze hebben makkelijk(er) toegang tot gegevens, omdat iedereen zonder wachtwoord verbinding kan maken met het netwerk.

Nu we steeds vaker op afstand werken en dit ook zo zal blijven, is het fijn om te weten dat dit veilig kan binnen het netwerk van je werkgever. Vanuit huis, een café of vanaf de camping kan je simpelweg inloggen met een VPN-server op werk en krijg je toegang tot bestanden. Zelfs als je in een land verblijft waar bepaalde restricties zijn, zoals China, is het mogelijk om via een Nederlands IP-adres blokkades te omzeilen. Tevens ben je online een stuk anoniemer voor adverteerders in het binnen- en buitenland met een VPN-verbinding.

Ook voor privégebruik kent VPN een aantal voordelen. Een VPN geeft jouw laptop of telefoon als het ware een nieuwe virtuele locatie. Zodra je met een Nederlandse VPN-server verbinding maakt, gaat Ziggo of de NPO ervan uit dat je je in Nederland bevindt. Hierdoor is het mogelijk om je favoriete serie op NPO vanaf je vakantiebestemming te kijken. Ook uitzendinggemist.nl kan je vanuit het buitenland kijken.

Games en vliegtickets

Voor alle game liefhebbers onder ons is het mogelijk om met een VPN-dienst met veel servers in verschillende landen net wat eerder een nieuwe game te spelen. Deze worden in de VS soms een paar dagen eerder gelanceerd dan in Nederland. Door je virtuele locatie te veranderen en in te loggen bij een game winkel kan je zien of de unlock-timer van een spel omlaaggaat. Ben je geen game liefhebber maar wel een vakantie liefhebber? Dan is het zelfs mogelijk om met een VPN geld te besparen op vliegtickets. Prijzen voor dergelijke tickets, maar ook voor hotels, cruises en huurauto’s, fluctueren behoorlijk, afhankelijk van waar je bent. Met wat creativiteit en geduld kan je zomaar een voordelige deal sluiten.

Ten slotte is het met een VPN makkelijker om te downloaden. Een internetprovider kan niet zien dat jij bestanden download, bijvoorbeeld via Torrents of ThePirateBay. Dit komt omdat je IP-adres en internetverkeer worden afgeschermd. Met downloaden is het wel belangrijk dat eventuele auteursrechten worden gerespecteerd.

In een artikel op VPN.nl staan alle 11 tips om het maximale uit een VPN te halen.