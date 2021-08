Just Eat Takeaway noemt maximumcommissie New York illegaal

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway verzet zich tegen een wettelijke bovengrens aan de commissies die het bedrijf mag vragen aan restaurants in de stad New York. De topman van het moederbedrijf van Thuisbezorgd Jitse Groen noemt in een tweet de nieuwe wet “ongrondwettelijk” en slecht voor restaurants en bezorgers.

De stad New York heeft ingestemd met een wet die maaltijdbezorgingsbedrijven een maximum stelt van 15 procent commissie die zij aan restaurants mogen doorberekenen. Het doel van de wet is om kleine restaurants te helpen bij het herstellen van de coronacrisis. Commissies kunnen normaal gesproken oplopen tot 30 procent van het bestelbedrag.

Volgens Groen, met zijn bedrijf Just Eat Takeaway in de VS actief na de overname van Grubhub, zorgt de maximumcommissie ervoor dat klanten meer bezorgkosten moeten gaan betalen. “Dat leidt tot minder bestellingen voor restaurants en bezorgers”, zegt Groen. Hij zegt zich samen met branchegenoten te gaan verzetten tegen de nieuwe regel.

Het nieuws leidde vrijdagochtend al tot een koersdaling van het in Amsterdam genoteerde bedrijf met een kleine 5 procent.