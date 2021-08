Schipholbaas Benschop: herstel verloopt trager dan verwacht

De luchtvaartsector herstel trager dan gedacht van de coronacrisis. Schipholbaas Dick Benschop geeft aan dat de Delta-variant van het coronavirus en de aanhoudende reisbeperkingen zorgen voor een minder snelle toename van het aantal reizigers dan waar eerder rekening mee werd gehouden. Dat raakt de resultaten van de Schiphol Group, waar ook de luchthavens van Rotterdam, Lelystad en deels ook Eindhoven toe behoren.

Schiphol Group sloot de eerste helft van het jaar met een tekort van 158 miljoen euro. Ook in de tweede helft van dit jaar rekent de luchthavenuitbater op rode cijfers. “Om break-even te draaien heeft Schiphol 55 miljoen tot 60 miljoen reizigers nodig”, legt financieel directeur Robert Carsouw uit. De verwachting is dat er dit jaar niet meer dan 28 miljoen reizigers via Schiphol zullen reizen.

In de zomermaanden zag Schiphol het aantal reizigers wel weer toenemen, al zijn de aantallen nog niet op het niveau van voor de crisis. In juli maakten 3 miljoen reizigers gebruik van de luchthaven. Ruim twee keer meer dan een jaar eerder, maar nog niet de helft van het aantal reizigers dat in juli 2019 van de luchthaven gebruik maakte. Het beeld van augustus is vergelijkbaar, aldus Benschop.

Niet alleen het wegblijven van reizigers zadelt Schiphol op met problemen. Ook de trage voortgang bij de bouw van de nieuwe A-pier zorgt voor hoofdbrekens. Volgens Benschop worden op dit moment “lastige gesprekken” gevoerd met de aannemers over tijds- en kostenoverschrijdingen. Over de inhoud van de onenigheden tussen bouwer Ballast Nedam en TAV Construction enerzijds en Schiphol anderzijds wil de topman niet uitweiden. Er is ook nog geen zicht op wanneer de pier, die in eerste instantie eind 2019 moest worden opgeleverd, in gebruik kan worden genomen. Over de extra kosten liet Benschop zich ook niet uit. “Dat komt later.”

De bouw van de nieuwe A-terminal werd eerder al uitgesteld met twee jaar. De luchthaven gebruikt de tijd om te kijken hoe het plan nog past in de wensen en de behoeften van de luchthaven. Of Lelystad Airport ook onderdeel wordt van de toekomst van Schiphol is nog altijd ongewis. Die beslissing ligt bij het nieuwe kabinet. “Ik ben benieuwd naar de nieuwe regering en het nieuwe regeerakkoord”, aldus Benschop. “Ik heb mijzelf voorgenomen geen nieuwe uitspraken te doen over Lelystad. Dat heeft geen zin.”