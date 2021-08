Zorgen over leveringsketen nemen toe bij energiespecialist Alfen

Energiespecialist Alfen kampt steeds meer met “uitdagingen” in de toeleveringsketen. De maker van onder meer laadpalen voor elektrische auto’s en slimme energiesystemen had tot nu toe weinig last van voorraadproblemen, maar dat zal in de loop van het jaar wel anders worden. Vooral op het gebied van elektronische componenten is er dit jaar en volgend jaar wereldwijd sprake van toenemende druk, zei topman Marco Roeleveld in een toelichting op de halfjaarcijfers.

Alfen sloot de periode af met meer winst op een hogere omzet. Vooral de groeiende vraag naar laadpalen voor elektrische auto’s zorgde ervoor dat de onderneming meer geld verdiende. De omzet bij de laadpalendivisie steeg naar 41,3 miljoen euro, tegen 24,7 miljoen euro na de eerste zes maanden van 2020. Alfen was in de meetperiode goed voor de productie van 46.600 laadpalen.

Circa 60 procent van de laadpalenomzet werd buiten Nederland behaald. Naast Nederland groeit Alfen in grote landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Vooralsnog blijft het bedrijf deze markten vanuit Almere bedienen. Mogelijk dat dit in de toekomst anders wordt. “Dat is in theorie mogelijk, maar op dit moment niet aan de orde”, verduidelijkt financieel directeur Jeroen van Rossen.

Energieopslagsystemen, die bijvoorbeeld bij windmolens en zonneparken kunnen worden neergezet om op gezette momenten energie op te slaan om de druk van het elektriciteitsnet te halen, waren goed voor 11,5 miljoen euro aan opbrengsten, 47 procent meer dan een jaar eerder. Verder was er een groeiende vraag naar slimme elektriciteitsoplossingen als onderdeel van de energietransitie. Hier boekte Alfen 8 procent omzetgroei, tot een totaal van 62,5 miljoen euro.

Alfen realiseerde een totale omzet van 115,3 miljoen euro. Dat is een stijging met 28 procent in vergelijking met een jaar eerder. Van Rossen wil niets zeggen over de omvang van het orderboek. Hij erkent dat Alfen de markt mee heeft, wijzend naar onder meer de Green Deal van de Europese Commissie en alle inspanningen die door bedrijven en overheden worden gedaan om de energietransitie te versnellen. Daarmee is Alfen volgens hem “goed gepositioneerd”.

Het bedrijfsresultaat van Alfen kwam uit op 16,9 miljoen euro. Dat was in de eerste helft van 2020 nog 10 miljoen euro. De winst steeg met 77 procent tot 9,3 miljoen euro. Alfen houdt vast aan de eerdere voorspelling van een jaaromzet tussen de 225 miljoen euro en 250 miljoen euro.