Belgische media: zakenman Coucke is veel geld kwijt aan Perrigo

De bekende Belgische zakenman Marc Coucke en een aantal investeerders, waaronder het Nederlandse Waterland, moeten 266 miljoen euro betalen aan het Amerikaanse farmaconcern Perrigo. Dat volgt volgens Belgische media uit een uitspraak van een arbitragecommissie in een al langer lopend geschil over vermeende fraude bij de verkoop van Omega Pharma.

Coucke en zijn zakenpartners verkochten dat farmaciebedrijf in 2015 voor 3,8 miljard euro aan Perrigo. Maar later voelde Perrigo zich bekocht. De prestaties van Omega Pharma vielen tegen en achteraf zou zijn gebleken dat de financiën mooier voorgesteld waren. Coucke zou dat volgens Perrigo hebben gedaan door kunstmatige omzet te creëren en door te rommelen met de schuldenpositie.

Coucke is in Nederland onder meer bekend als grootaandeelhouder van uitbater van skihallen SnowWorld. Ook is hij eigenaar van de Belgische voetbalclub Anderlecht. De zakenman, die de voorbije jaren de ene investering na de andere deed, zei eerder nog alle vertrouwen te hebben in de uitkomst van de arbitrage. Hij diende ook een tegenclaim in.

Perrigo eiste eigenlijk 1,9 miljard euro van Coucke en zijn partners, maar volgens het Belgische persbureau Belga ging de arbitrage daar niet in mee. Daarbij baseert Belga zich op een bron die eerdere berichtgeving van zakenkrant De Tijd kon bevestigen. Coucke heeft nog niet gereageerd op het nieuws over de uitkomst van de arbitrage. Investeerder Waterland was niet direct bereikbaar voor commentaar.