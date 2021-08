China onderneemt actie tegen online kritiek op Chinese economie

China gaat internetplatforms, websites en socialemedia-accounts aanpakken die financiële informatie publiceren die volgens Peking schadelijk is voor de Chinese economie. De autoriteiten willen zo een einde maken aan praktijken van mensen die kwaad zouden spreken over de Chinese financiële markten en het binnenlands beleid en die economische gegevens onjuist zouden interpreteren.

In een verklaring spreekt de Chinese toezichthouder voor cyberveiligheid van een nieuwe twee maanden durende campagne. Die zal zich ook richten op Chinezen die buitenlandse mediaberichten of commentaren publiceren die binnenlandse financiële onderwerpen verkeerd interpreteren “zonder een standpunt in te nemen of een oordeel te vellen”.

Websites en internetplatforms kunnen van de autoriteiten de opdracht krijgen om zaken te verwijderen of accounts te sluiten. De actie moet leiden tot een “goedaardige” internetomgeving. Dat zou goed zijn voor een “duurzame en gezonde ontwikkeling” van de Chinese economie en samenleving.

Deze week werd al bekend dat de Chinese autoriteiten ook met regels willen komen op het gebied van de algoritmes die techbedrijven gebruiken. Die algoritmes bepalen onder meer welke video’s en andere inhoud worden aanbevolen aan consumenten. De nieuwe regels zouden onder meer praktijken verbieden die “verslaving of hoge consumptie aanmoedigen”. Peking is al enige tijd bezig de machtspositie van grote techbedrijven aan te pakken met strengere regelgeving.