Koeweit: OPEC+ kan geplande productieverruiming olie terugdraaien

Oliekartel OPEC en enkelen bondgenoten, de zogeheten OPEC+, kunnen bij een vergadering deze week besluiten af te zien van een eerder aangekondigde verruiming van de productie. Dat heeft de minister van Olie van Koeweit laten weten.

Volgens Mohammed Al Faris hebben veel Aziatische landen nog de nodige last van het coronavirus. Hun economie wordt daardoor gehinderd. Daarom is het zaak voorzichtig te blijven. Met name landen als Vietnam, Indonesiƫ, China en Japan hebben nog beperkingen ingesteld. Het wereldwijde economische herstel gaat daardoor minder snel dan verwacht en de vraag naar olie neemt dus ook minder hard toe.

De OPEC+ kwam in juli overeen de olieproductie vanaf augustus iedere maand met 400.000 vaten per dag te verhogen. Dat was een zwaarbevochten compromis omdat in het bijzonder de Verenigde Arabische Emiraten meer olie wilden gaan produceren. Dat land mag dat volgens de afspraken vanaf mei volgend jaar. Ook Irak en Koeweit mogen dan hun quotum verhogen.