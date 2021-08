Aandacht voor Europese inflatiecijfers op Damrak

Op de Amsterdamse aandelenbeurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de inflatiecijfers van het eurogebied. De geldontwaarding loopt al enige tijd flink op in zowel de Verenigde Staten als Europa. Voor de Amerikaanse Federal Reserve was dat al reden om aan te geven dat nog dit jaar een begin wordt gemaakt met het afbouwen van de coronasteun. De Europese Centrale Bank heeft tot nu toe aangegeven geen haast te hebben met het terugdraaien van de coronamaatregelen.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht hoger te beginnen aan de laatste dag van augustus. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine plussen te openen. In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde met een winst van 1,1 procent in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street.

De beurzen in Shanghai en Hongkong wisten eerdere verliezen weg te werken, ondanks tegenvallende cijfers over de Chinese economie. Uit gegevens van de Chinese overheid bleek dat de groei van de omvangrijke industrie van het land in augustus opnieuw is vertraagd door lokale coronamaatregelen, hogere prijzen voor ruwe materialen en een afnemende export. De Chinese dienstensector liet zelfs voor het eerst sinds februari 2020 een krimp zien.

Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Prosus. De techinvesteerder heeft een akkoord bereikt over de overname van het Indiase betalingsbedrijf BillDesk voor 4,7 miljard dollar. Het aandeel Philips zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van ING schroefden hun aanbeveling voor het zorgtechnologieconcern op naar kopen.

Ook Galapagos staat in de belangstelling. Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe van de Nederlands-Belgische biotechnoloog heeft plannen om met pensioen te gaan. Hij zal aanblijven tot een opvolger is gevonden. Van de Stolpe was in 1999 een van de oprichters van Galapagos dat een notering heeft aan de beurs in Amsterdam.

De Europese beurzen sloten maandag licht hoger. De AEX-index klom 0,3 procent tot een nieuw slotrecord van 789,14 punten. Op Wall Street eindigden de brede S&P 500-index (plus 0,4 procent) en techbeurs Nasdaq (plus 0,9 procent) op nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex bleef achter met een min van 0,2 procent op 35.599,84 punten.

De euro was 1,1828 dollar waard, tegen 1,1796 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom een fractie tot 69,22 dollar. Brentolie bleef ongewijzigd op 73,41 dollar per vat.