Chinese economie draait minder hard door uitbraken Delta-variant

De bedrijvigheid van Chinese ondernemingen is deze maand afgenomen als gevolg van uitbraken van de Delta-variant van het coronavirus. De industrie groeide nog wel, maar dat was zeer minimaal. De bedrijvigheid in de bouw en de dienstensector namen af, onder meer omdat door beperkingen Chinezen minder konden reizen. Ook hield de Chinese consument de hand wat meer op de knip.

Het Chinese statistiekbureau meldde een stand van 50,1 voor de zogeheten inkoopmanagersindex voor de industrie en 47,5 voor de rest van de bedrijven. Een stand boven de 50 geeft toenemende bedrijvigheid aan, daaronder neemt het juist af. Een gecombineerde index voor het hele bedrijfsleven kwam uit op 48,9.

De afgelopen maand stelde China strenge maatregelen in om uitbraken van de Delta-variant beperkt te houden. Zo werden er reisverboden ingesteld en massaal getest. Ook werd bijvoorbeeld een drukke containerterminal in een van de grootste havens ruim een week gesloten na een besmetting. In totaal hadden meer dan vijftig steden en zeventien provincies met maatregelen te maken.

Behalve de corona-uitbraken heeft de Chinese economie ook last van een zwakkere vraag uit eigen land. De strenge aanpak van verschillende sectoren door de Chinese regering zorgt ook voor minder groei.