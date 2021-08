Prosus klimt op Damrak na grote overname in India

Prosus was dinsdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index. Beleggers reageerden positief op een grote overname door de techinvesteerder in India. Tegenvallende cijfers uit China, waar de dienstensector voor het eerst sinds februari 2020 een krimp liet zien, wakkerden daarbij de hoop aan op meer steunmaatregelen voor de op een na grootste economie ter wereld.

In de eurozone bleek dat de inflatie in augustus is opgelopen naar 3 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2011. De geldontwaarding loopt al enige tijd flink op als gevolg van het herstel van de coronacrisis. Voor de Amerikaanse Federal Reserve was dat al reden om aan te geven dit jaar te kunnen beginnen met het afbouwen van de coronasteun. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft tot nu toe aangegeven geen haast te hebben met het terugdraaien van de coronamaatregelen.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,2 procent hoger op 790,77 punten. De graadmeter koerst af op een winst van bijna 5 procent in augustus. De MidKap steeg 0,8 procent tot 1109,75 punten. De Duitse DAX klom 0,6 procent en Parijs won 0,1 procent. In Londen daalde de FTSE-index 0,2 procent.

Prosus werd dik 5 procent meer waard. De techinvesteerder koopt de Indiase betalingsdienstverlener BillDesk voor 4,7 miljard dollar, omgerekend zo’n 4 miljard euro. Prosus brengt het bedrijf onder in zijn betalingsdienstentak PayU. Ook breidde Prosus zijn belang in de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero verder uit. Zorgtechnologiebedrijf Philips won 2,2 procent dankzij een koopadvies van ING. Fintechbedrijf Adyen sloot de rij met een min van 1,1 procent.

In de MidKap stond Galapagos bovenaan met een plus van bijna 5 procent. Topman en medeoprichter Onno van de Stolpe van de biotechnoloog heeft plannen om met pensioen te gaan. Hij zal aanblijven tot een opvolger is gevonden. Galapagos kampte de afgelopen tijd met tegenslagen. Zo werd eerder het reumamiddel in de Verenigde Staten niet goedgekeurd en vielen de testresultaten van een middel tegen longfibrose tegen.

VEON steeg 5,5 procent. Het in Amsterdam genoteerde Russische telecombedrijf verhoogde de jaarverwachting na een sterk tweede kwartaal. NX Filtration klom dik 9 procent. De Twentse waterfilteraar, die in juni zijn debuut maakte op het Damrak, zag de omzet in de eerste jaarhelft flink stijgen.

De euro was 1,1821 dollar waard, tegen 1,1796 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper 68,46 dollar. Brentolie kostte 0,8 procent minder op 72,80 dollar per vat.