Statistiekbureau Eurostat meldt inflatiecijfers eurozone

Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt dinsdag cijfers over de inflatie in de eurozone in de maand augustus. Op de financiële markten wordt met belangstelling gekeken naar de inflatie, want als die sterk stijgt kan de Europese Centrale Bank (ECB) geneigd zijn eerder de coronasteunmaatregelen af te gaan bouwen en de rente te verhogen.

In juli kwam de inflatie in het eurogebied uit op 2,2 procent op jaarbasis. Vooral de duurdere brandstofprijzen jagen de inflatie aan. Maar ook levens- en genotsmiddelen werden duurder, net als bepaalde diensten. Door het versoepelen van de coronamaatregelen neemt de vraag naar diensten toe, wat de prijzen stuwt. Een hogere inflatie kan de koopkracht van consumenten ondermijnen.