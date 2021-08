UWV: hoger aantal vacatures bij winkels dan voor corona

Winkels zochten aan het einde van het tweede kwartaal weer meer personeel dan voor de coronacrisis. Dat komt vooral door een blijvend grote vraag vanuit webshops en winkels die eten verkopen en een herstel bij overige winkels, meldt uitkeringsinstantie UWV. Het aantal banen bij de zogeheten non-foodwinkels stijgt sinds maart weer langzaam naar het oude niveau, maar lag in april nog 3 procent lager dan voor corona.

Webwinkels zorgden sinds mei 2020 maandelijks voor bijna 3 procent meer banen. Dat was tussen begin 2018 en april 2020 nog 1,3 procent per maand. Door winkelsluitingen werd het doen van onlineaankopen populairder. Onlinewinkels zijn onder meer op zoek naar magazijn- en klantenservicemedewerkers.

Het totale aantal vacatures in de detailhandel steeg tussen april en juni van dit jaar met 52 procent vergeleken met een kwartaal eerder. Dat is de grootste toename sinds het begin van de coronacrisis. Volgens het UWV is het nog onduidelijk of dit slechts een inhaaleffect is of dat het aantal vacatures structureel hoog blijft.

Ruim 15 procent van de winkeleigenaren geeft aan problemen te ervaren door het personeelstekort. Dat is lager dan gemiddeld over alle sectoren (23 procent). Ondernemers in de detailhandel verwachten dat de problemen in het najaar oplopen door een dalend aanbod werkzoekenden en een stijgende vraag naar personeel. Vooral aan vakkenvullers en kassamedewerkers is veel behoefte.