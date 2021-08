Yandex gaat grotendeels zonder Uber verder

Het Russische techbedrijf Yandex gaat zonder Uber door in de maaltijdbezorging en zelfrijdende voertuigen. Yandex, ook wel het Russische Google genoemd, koopt Uber uit in de samenwerkingsverbanden op die gebieden. Dat kost het Russische bedrijf 1 miljard dollar, omgerekend bijna 850 miljoen dollar.

De twee techbedrijven zijn sinds 2018 gezamenlijk actief in Rusland en landen in de regio. Dat deden ze op het gebied van maaltijdbezorging, zelfrijdende voertuigen, het delen van auto’s en een taxidienst. Op de laatste twee terreinen blijft Uber na de deal nog actief.

71 procent van het gezamenlijke bedrijf is inmiddels in handen van Yandex, dat ook een optie heeft om de laatste 29 procent voor 1,8 miljard tot 2 miljard dollar van Uber over te nemen.