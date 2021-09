Aandacht bij cijfers inkoopmanagers voor personeelstekort industrie

De Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) meldt woensdag cijfers over de bedrijvigheid in de Nederlandse industrie in augustus. De industriële bedrijvigheid ligt al maanden op een zeer hoog niveau dankzij het sterke economische herstel van de coronacrisis. Maar bedrijven hebben ook steeds meer te kampen met personeelstekorten.

De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam in juli uit op de op twee na hoogste stand ooit. De orders liggen op een hoog niveau en de levertijden lopen steeds verder op, terwijl de prijzen stijgen. Bij de inkoop ging het om de sterkste prijsstijging ooit, door de hoge grondstofkosten en de verstoringen in de wereldwijde toeleveringsketen. Ook aan de verkoopkant nemen de prijzen sterk toe, omdat producenten hogere kosten doorberekenen aan afnemers.

De werkgelegenheid nam voor de negende maand op rij toe. Dat gebeurde bovendien in het hoogste tempo sinds 2018. Economen verwachten dat de personeelstekorten in de industrie verder kunnen toenemen.