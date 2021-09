Amazon wereldwijd op zoek naar 55.000 mensen voor techfuncties

Techconcern Amazon wil in de komende maanden wereldwijd 55.000 mensen aannemen voor technologie- en kantoorfunctie. Dat aantal staat gelijk aan meer dan een derde van het personeelsbestand van Google en bijna net zoveel mensen als er voor Facebook werken. De wervingsactie komt van de nieuwe topman Andy Jassy, die sinds deze zomer de leiding bij Amazon in handen heeft.

Volgens Jassy heeft Amazon meer ‘vuurkracht’ nodig om de vraag naar diensten vanuit de detailhandel, clouddiensten en de advertentietak bij te kunnen houden, bovenop de andere activiteiten van het bedrijf. Zo zijn er ook veel nieuwe mensen nodig voor Project Kuiper, waarbij Amazon satellieten in een baan om de aarde brengt voor de toegang tot breedbandinternet.

“Er zijn zoveel banen tijdens de pandemie die zijn verplaatst of veranderd, en er zijn zoveel mensen die nadenken over andere en nieuwe banen,” zei Jassy, die een Amerikaans onderzoek van PwC aanhaalde waaruit naar voren kwam dat 65 procent van de Amerikaanse werknemers een nieuwe baan wilde. De nieuwe werknemers zouden een toename van 20 procent betekenen van Amazons personeelsbestand van tech- en kantoorpersoneel. Daar werken momenteel wereldwijd zo’n 275.000 mensen, aldus het bedrijf.

De wervingsactie van Amazon volgt op een periode waarin het bedrijf de nodige kritiek kreeg op zijn personeelsbeleid, onder meer over de opstelling van het bedrijf tegen vakbonden. Zo mislukte een poging van werknemers in een distributiecentrum in Alabama om zich te verenigen in een vakbondsafdeling.

Ook de werkdruk zou op veel afdelingen te hoog zijn. Zo gingen er berichten rond over Amerikaanse Amazon-chauffeurs die vanwege de hoge werkdruk in een fles in hun bestelbus urineren omdat ze geen tijd hebben voor een echte sanitaire stop. Ook zouden medewerkers in de distributiecentra iedere elf seconden een nieuw artikel moeten pakken. Voormalig Amazon-baas Jeff Bezos beloofde daarop verbeteringen en zei dat het bedrijf meer oog krijgt voor het welzijn van zijn werknemers.