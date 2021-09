Bloomberg: distributeur bouwmaterialen BME wellicht naar Damrak

Distributeur van bouwmaterialen BME Group krijgt mogelijk een beursnotering in Amsterdam. Bronnen meldden aan persbureau Bloomberg dat investeerder Blackstone van plan is het bedrijf naar Beursplein 5 te brengen. De waarde van de onderneming, waarvan het hoofdkantoor in Nederland staat, zou kunnen oplopen tot boven de 6 miljard euro.

BME distribueert producten zoals bakstenen, hout en isolatie voor de bouwsector. Het bedrijf verkoopt ook benodigdheden voor badkamer, verwarming en ander materiaal dat door professionele aannemers wordt gebruikt. Ook is het bedrijf actief met winkels voor woningrenovatie. De onderneming heeft meer dan zeshonderd vestigingen in Europa onder merken als BMB, Bouwmaat, Raboni en Bauking.

Blackstone kocht BME in juli 2019 van bouwmaterialenbedrijf CRH voor een bedrag van 1,6 miljard euro. Sindsdien is BME hard gegroeid, mede door overnames.

Een beursgang van BME is voor beleggers mogelijk zeer aantrekkelijk. Leveranciers van bouwmaterialen zoals BME zouden bijvoorbeeld kunnen profiteren van de Green Deal van de Europese Unie om klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Een belangrijk onderdeel van deze plannen is het vergroenen van de gebouwde omgeving, waardoor de vraag naar renovatie van gebouwen en woningen kan toenemen.