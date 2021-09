Communicatieplatform Trengo haalt 31 miljoen aan investeringen op

Communicatieplatform Trengo heeft in een investeringsronde 31 miljoen euro opgehaald. Met het geld wil de snelgroeiende Utrechtse onderneming met zeventig medewerkers sneller internationaal uitbreiden en nieuw talent aantrekken, maakte Trengo bekend. Het in 2017 opgerichte bedrijf verwacht eind volgend jaar ruim tweehonderd medewerkers te hebben.

Via een onlineplatform biedt Trengo bedrijven de mogelijkheid om verschillende communicatiekanalen samen te voegen, zodat bijvoorbeeld WhatsApp en de berichtenfunctie van Instagram vanuit één programma kunnen worden bediend. Dit verbetert volgens het bedrijf de klant- en teamcommunicatie. “Het biedt organisaties wereldwijd een eenvoudigere, efficiëntere en consistentere manier voor alle communicatie”, aldus oprichter Patrick Meutzner bij de bekendmaking.

Trengo heeft in totaal meer dan 2000 klanten verdeeld over zestig verschillende landen. Het aantal klanten is in een jaar tijd verdriedubbeld. Onder de gebruikers van het platform zijn autoverhuurbedrijf Europcar en smartphonefabrikant OPPO.