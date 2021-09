Duitse bedrijven mogen personeel niet vragen naar coronaprik

Het blijft voor Duitse bedrijven verboden om naar de vaccinatiestatus van medewerkers te vragen. Dat heeft de minister van Arbeid Hubertus Heil gezegd tegen omroep ARD. Vanuit bedrijven nam juist de behoefte toe om te weten of hun personeel is ingeënt tegen corona.

De minister zei dat voor bijvoorbeeld ziekenhuizen en gevangenissen “pragmatische oplossingen” nodig zijn. In restaurants moeten medewerkers net als gasten al een vaccinatie-, herstel- of testbewijs laten zien.

In verschillende landen, waaronder Frankrijk en de Verenigde Staten, mogen werkgevers wel naar de vaccinatiestatus vragen. In Amerika maken bedrijven als Facebook, Google en Microsoft daarvan gebruik door van personeel te eisen dat het is ingeënt. In Frankrijk geldt dezelfde plicht voor zorgmedewerkers.

Coronaminister Hugo de Jonge zei maandag nog dat een vaccinatieplicht in Nederland uitgesloten is. “De wet staat dat niet toe, en we gaan de wet ook niet veranderen om dat wel toe te staan”, zei hij naar aanleiding van het voornemen van leasemaatschappij LeasePlan om ook voor Nederlands personeel een vaccinatie-eis in te stellen.

Duitsland kent een strenge privacywet, waardoor het werkgevers verboden is om naar de medische status van personeel te vragen. Dat komt door de nationaalsocialistische en communistische geschiedenis van het land, toen de overheid veel gegevens van de bevolking bijhield en daar misbruik van maakte.