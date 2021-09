Juryselectie Theranos-proces kost eerste kandidaten de kop

Twaalf potentiële juryleden in het Theranos-proces zijn dinsdagmiddag (lokale tijd) naar huis gestuurd door de rechter. Ze zouden de afgelopen jaren door verschillende media zijn beïnvloed. Theranos was een bloedteststart-up die jarenlang werd beschuldigd van fraude. Het proces loopt tegen de oprichter, Elizabeth Holmes.

De federale rechtbank stelt een twaalfkoppige jury samen en zoekt ook vijf reserve-juryleden. Deze week worden meer dan honderd mensen ondervraagd om te bekijken of ze onbevangen kunnen beslissen in het proces. Dat geldt dus niet voor iedereen. Sommige afgewezen kandidaten gaven aan dat ze persoonlijke ervaringen hebben met mishandeling. Dat thema zal centraal staan in Holmes’ verdediging, werd afgelopen weekend bekend.

Een aantal andere afgewezen juryleden had aangegeven dat ze het boek Bad Blood van de Wall Street Journal-verslaggever John Carreyrou over de zaak hadden gelezen. Carreyrou brak in 2015 het nieuws dat Holmes leugens vertelde over de effectiviteit van haar technologie. Hij is vooralsnog niet opgeroepen om te getuigen in het proces, maar staat wel op de lijst van potentiële getuigen en zou daartoe bereid zijn. “Ik zou een uitstekende getuige zijn voor de aanklagers en een verschrikkelijke voor de verdediging”, zegt hij.

Andere getuigen die mogelijk worden opgeroepen zijn de voormalige Amerikaanse buitenlandminister Henry Kissinger, die als commissaris in de raad van bestuur van Theranos zat. Ook de bekende advocaat David Boies, die Holmes juridisch adviseerde, staat op de lijst.

Er werden dinsdag naast de twaalf inhoudelijk afgewezen kandidaten nog negen mogelijke juryleden naar huis gestuurd omdat ze niet gevaccineerd waren tegen Covid-19. De rechter wilde hen een mogelijke besmetting in de rechtszaal besparen.

Als de zaak tegen Holmes is afgerond, volgt nog een proces rond Theranos. In januari 2022 staat haar voormalige zaken- en persoonlijke partner Ramesh Balwani terecht. Ook hij zou betrokken zijn bij de fraude bij Theranos.