Schotse olie- en gasvelden op zee moeten draaien op windenergie

De Crown Estate, die eigenaar is van de zeebodem van het Verenigd Koninkrijk, nodigt ontwikkelaars van windmolenparken op zee uit om nieuwe projecten te bouwen. Die moeten de olie- en gasvelden in de Noordzee van energie voorzien.

Londen is er alles aan gelegen de Schotse olie- en gassector uitstootneutraal te maken. De opwekking van energie is goed voor circa een twee derde van de uitstoot bij de productie van fossiele brandstoffen, aldus Scott Robertson, bestuurder bij de Oil and Gas Authority, de toezichthouder voor de sector.

De uitnodiging van de Crown Estate staat los van het lopende ScotWind-programma, dat als doel heeft delen van de zeebodem rond Schotland te gebruiken voor de ontwikkeling van windmolenparken. Daarbij moet tot 10 gigawatt aan nieuwe capaciteit aan de Schotse offshorewindsector worden toegevoegd.

De olie- en gasindustrie in het Verenigd Koninkrijk worstelt om te herstellen van een investeringsdip als gevolg van de pandemie. Zelfs vóór de coronacrisis had de Noordzee al grote veranderingen ondergaan omdat veel grote bedrijven verouderde velden hebben verlaten. De productie van ruwe olie is in de afgelopen twee decennia met meer dan de helft gedaald en zal naar verwachting nog verder dalen.