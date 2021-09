Wall Street Journal: mogelijk bloeddrukmeter in Apple smartwatch

Techconcern Apple werkt naar verluidt aan nieuwe gezondheidsgerelateerde functies voor zijn smartwatch, waaronder een tool om aan te geven wanneer de bloeddruk van een drager stijgt. Ook wil Apple een thermometerfunctie inbouwen om te helpen bij vruchtbaarheidsplanning, aldus mensen die bekend zijn met de plannen tegen zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ)

De vruchtbaarheidsfunctie zou volgend jaar al beschikbaar kunnen zijn, samen met de verbetering van de hartslagmonitor en een upgrade om slaappatronen bij te houden, aldus de bronnen. De zevende generatie van de smartwatch van Apple wordt naar verwachting de komende weken uitgebracht. De meeste gezondheidsgerelateerde verbeteringen zullen pas vanaf volgend jaar beschikbaar zijn.

Na volgend jaar wil Apple zijn smartwatch mogelijk ook in staat stellen om slaapapneu te detecteren en hulp te bieden wanneer de watch een laag zuurstofgehalte in het bloed van de drager detecteert. Mogelijk kan op een dag de smartwatch ook diabetes signaleren, zo zou in documenten staan. Maar het kan ook dat bepaalde functies nooit worden uitgerold of dat de timing van de plannen wijzigt.

Vorig jaar waren smartwatches goed voor een omzet van bijna 13 miljard dollar, waarmee Apple 65 procent van de wereldwijde smartwatchmarkt in handen had, schat onderzoeksbureau Strategy Analytics in de krant.