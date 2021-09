Wall Street overwegend hoger na tegenvallend banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag overwegend met winsten de handel uit gegaan. Beleggers reageerden onder andere op een tegenvallend banenrapport van loonstrookverwerker ADP, wat wees op een vertraging in het herstel van de arbeidsmarkt. Beleggers grepen de onzekerheid aan om in zogeheten defensieve aandelen te stappen.

Door het tegenvallende banenrapport neemt de kans toe dat de Federal Reserve zijn steunprogramma’s langer in stand houdt. Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het banenrapport van de Amerikaanse overheid dat vrijdag naar buiten komt. Naast techfondsen die goed presteerden tijdens de pandemie waren nuts- en vastgoedbedrijven in trek. Daartegenover stonden energiebedrijven en financiĆ«le fondsen onder druk.

De leidende Dow-Jonesindex sloot de sessie met een nipt verlies van 0,1 procent op 35.312,53 punten. De brede S&P 500 sloot nagenoeg vlak op 4524,09 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 15.309,38 punten.

Amazon sloot de handelsdag met een winst van 0,2 procent. De nieuwe topman Andy Jassy kondigde aan 55.000 mensen te willen aannemen voor technische functies. Daarvan zullen er zeker 40.000 in de Verenigde Staten werken.

Apple won op zijn beurt 0,5 procent. De iPhonemaker kondigde een nieuwe functie aan in zijn Apple Wallet. Daar kunnen nu ook rijbewijzen en ID-kaarten in worden toegevoegd. Ook ander grote techbedrijven stonden bij de winnaars. Facebook, Alphabet en Netflix stegen tot 2,3 procent.

Wells Fargo deed net als een dag eerder een stap terug. De bank wacht mogelijk een nieuwe boete vanwege de afwikkeling van het omvangrijke fraudeschandaal van jaren terug. Het aandeel verloor nog eens krap 5 procent na een verlies van bijna 6 procent een dag eerder.

Autoproducent Ford (plus 0,6 procent) stond bij de winnaars ondanks problemen met de bevoorrading. Het bedrijf ziet zich andermaal genoodzaakt de productie te verlagen vanwege de aanhoudende chiptekorten.

Olie werd goedkoper nu de landen van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten als Rusland de geplande productieverhoging doortzetten. Een vat Amerikaanse olie werd voor 68,20 dollar verhandeld, wat een daling van 0,4 procent betekende. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 71,25 dollar.

De euro was 1,1845 dollar waard, tegen 1,1837 dollar bij het slot van de aandelenbeurzen in Europa eerder op de dag.