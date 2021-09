Aandacht voor Amerikaanse uitkeringsaanvragen op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt is van belang voor beleggers omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve. Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in augustus wederom minder hard is gegroeid dan verwacht.

Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Bij een tegenvallend herstel van de arbeidsmarkt neemt de kans toe dat de Federal Reserve (Fed) zijn steunprogramma’s voor de grootste economie ter wereld langer in stand zal houden. Fed-voorzitter Jerome Powell verklaarde eerder al dat de Amerikaanse economie sterk herstelt van de coronacrisis, maar dat nog meer vooruitgang moet worden geboekt op de arbeidsmarkt.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine minnen openen. In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten donderdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus onder aanvoering van de Japanse chip- en technologiebedrijven.

Op het Damrak zal het aandeel Besi mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van Berenberg schroefden hun aanbeveling voor de chiptoeleverancier terug. Het mobiele betaal- en communicatieplatform CM.com liet weten met succes 100 miljoen euro te hebben opgehaald met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen.

Op het gebied van beursgangen meldde persbureau Bloomberg dat de distributeur van bouwmaterialen BME Group mogelijk een notering krijgt in Amsterdam. Investeerder Blackstone zou van plan zijn om het bedrijf naar Beursplein 5 te brengen. De waarde van de onderneming, waarvan het hoofdkantoor in Nederland staat, zou kunnen oplopen tot boven de 6 miljard euro.

De olieprijzen gingen licht omlaag na het besluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om de geplande productieverhoging door te zetten. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 68,30 dollar. Brentolie kostte ook 0,4 procent minder, op 71,34 dollar per vat. De euro was 1,1843 dollar waard, tegen 1,1845 dollar een dag eerder.