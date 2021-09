Beperkingen bij Chinees luchtverkeer kunnen langer aanhouden

China gaat de beperkingen rond het internationale luchtverkeer waarschijnlijk verlengen tot in de tweede helft van 2022 vanwege de aanhoudende dreiging van het coronavirus. Dat heeft luchtvaartmaatschappij Air China gezegd tegen analisten, aldus persbureau Reuters.

De Chinese luchtvaartautoriteit CAAC zei vorige week dat het aantal wekelijkse internationale vluchten van en naar het land op nog maar slechts 2 procent van het niveau van 2019 ligt, omdat meer vluchten worden geschrapt door het toenemende aantal geïmporteerde coronagevallen door de opmars van de Delta-variant.

China heeft sinds maart vorig jaar een beleid waarbij maatschappijen als Air China, China Southern Airlines en China Eastern Airlines slechts één keer per week op internationale routes mogen vliegen, terwijl buitenlandse maatschappijen maar één keer per week op een route naar China mogen vliegen. Er wordt dus verwacht dat China deze beperkingen door zal trekken naar volgend jaar. Onder meer KLM vliegt op routes naar China.

Analisten denken dat de verlenging van de beperkingen in de luchtvaart vooral gevolgen zal hebben voor het Chinese toerisme in de regio Azië-Pacific. Waarschijnlijk zal dit ook gevolgen gaan hebben voor bezoekers van de Olympische Winterspelen die in februari in de Chinese hoofdstad Peking worden gehouden.