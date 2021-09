Beurzen New York hoger na cijfers uitkeringsaanvragen VS

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met winst geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar cijfers over de wekelijkse uitkeringsaanvragen in de Verenigde Staten. Die vielen iets beter uit dan verwacht. Vrijdag komt het belangrijke Amerikaanse banenrapport naar buiten. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het monetaire beleid van de Federal Reserve.

De uitkeringsaanvragen kwamen vorige week uit op 340.000, terwijl er gemiddeld was gerekend op 345.000. Dat is het laagste niveau sinds medio maart vorig jaar, voordat de coronacrisis toesloeg in de VS. Als het herstel van de arbeidsmarkt afzwakt dan kan de Fed eerder geneigd zijn de stimuleringsprogramma’s voor de economie in stand te houden. Woensdag kwamen er juist nog tegenvallende cijfers van loonstrookverwerker ADP over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 35.438 punten. De brede S&P 500 steeg eveneens 0,4 procent tot 4541 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won ook 0,4 procent tot 15.367 punten.

Bij de bedrijven was de onlineverkoper van voeding en accessoires voor huisdieren Chewy een opvallende daler met een min van haast 10 procent. Chewy bracht tegenvallende kwartaalcijfers en vooruitzichten naar buiten. ChargePoint won juist een kleine 9 procent. Het bedrijf dat actief is met laadstations voor elektrische auto’s meldde cijfers die erg goed vielen bij beleggers.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer juweliersketen Signet Jewelers (plus 8,3 procent), levensmiddelenproducent Hormel Foods (min 2,7 procent) en de leverancier van netwerkapparatuur en software Ciena, dat een fractie omhoog ging.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global werd 1,7 procent lager gezet. Didi is samen met andere Chinese internetbedrijven door de Chinese autoriteiten op het matje geroepen vanwege ongeoorloofde praktijken. De toezichthouders beschuldigen de bedrijven van het gebruik van ongekwalificeerde bestuurders en voertuigen.

Luchtvaartmaatschappij United Airlines ging 0,6 procent vooruit. Volgens nieuwszender CNN heeft United bij zijn belangrijke verkeersknooppunt Newark in de staat New Jersey de werkzaamheden opgeschort vanwege overstromingen door de restanten van de orkaan Ida.