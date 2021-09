Kleine winsten op afwachtende Europese beurzen

Op de Europese beurzen werden donderdag overwegend kleine winsten geboekt. Beleggers deden het rustig aan na de recordjacht de afgelopen dagen en keken vooral uit naar het officiële Amerikaanse banenrapport, van vrijdag. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten zijn van belang omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve (Fed).

Cijfers van loonstrookverwerker ADP lieten woensdag al zien dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven minder hard is gegroeid dan verwacht. Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het banencijfer van de Amerikaanse overheid. Ook komen later op de dag nog de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS naar buiten. Bij een tegenvallend herstel van de arbeidsmarkt neemt de kans toe dat de Fed zijn steunprogramma’s langer in stand zal houden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 791,07 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 1111,85 punten. Frankfurt en Parijs wonnen 0,1 procent. In Londen, waar mijnbouwer BHP (min 6 procent) ex dividend noteerde, verloor de FTSE-index 0,1 procent.

Levensmiddelenconcern Unilever (min 2,2 procent) kampte met een adviesverlaging door JPMorgan en was de grootste daler in de AEX. Chipbedrijf Besi, dat door Berenberg van de kooplijst werd gehaald, daalde 0,2 procent. Philips (plus 1,6 procent) ging aan kop. Het zorgtechnologieconcern heeft de verkoop van zijn huishoudtak aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital afgerond. De deal levert Philips zo’n 3 miljard euro op. Ook krijgt Philips ongeveer 700 miljoen euro voor het gebruik van zijn merknaam door de nieuwe eigenaar.

In de MidKap verloor PostNL 0,1 procent. De Inspectie SZW heeft een boete uitgedeeld aan het postbedrijf en een aantal van zijn onderaannemers omdat ze mensen aan het werk hadden die niet over de juiste papieren beschikten. CM.com zakte bijna 6 procent. Het mobiele betaal- en communicatieplatform haalde 100 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen.

In Stockholm steeg Swedish Orphan Biovitrum bijna 25 procent. De Amerikaanse investeerders Advent International en Aurora Investment kopen de Zweedse biotechnoloog voor omgerekend bijna 7 miljard euro.

De euro was 1,1848 dollar waard, tegen 1,1845 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 68,91 dollar. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 71,93 dollar per vat.