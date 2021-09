Onderzoek: uurtarief freelancers stijgt met 6 procent

Freelancers hanteren voor opdrachten dit jaar gemiddeld een uurtarief van 46 euro. Dat is 6 procent meer in vergelijking met vorig jaar, concludeert freelance-platform Hoofdkraan.nl na bestudering van meer dan 10.000 uitgebrachte offertes.

Met name mensen die actief zijn in de marketing en zelfstandigen in de financiƫle sector gooien hun uurtarief omhoog. Dat is in doorsnee met meer dan 10 procent gestegen. Volgens Hoofdkraan.nl zijn marketeers hard nodig om bedrijven te laten renderen. Financieel adviseurs profiteren van het extra administratieve werk voor bedrijven als gevolg van de coronasteunmaatregelen.

Volgens het onderzoek stijgen de tarieven niet alleen in de Randstad, maar ook in andere regio’s. Het gemiddelde uurtarief ligt in Friesland met 51 euro het hoogst. Limburgers vragen in doorsnee 42 euro per uur, waarmee die regio de rij sluit. Limburg was ook de enige provincie waar de uurtarieven licht daalden. In Flevoland stegen de gemiddelde uurtarieven met 14 procent het hardst tot een bedrag van 45 euro.

Op Hoofdkraan.nl, dat wordt gebruikt door bedrijven die tijdelijk op zoek zijn naar personeel, zijn meer dan 42.000 freelancers ingeschreven. Het is de twaalfde keer dat Hoofdkraan.nl zijn jaarlijkse tarievenonderzoek uitvoert. Binnen het onderzoek is gekeken naar het uurtarief dat een freelancer invult bij het opstellen van een offerte in een periode januari tot en met augustus.