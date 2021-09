Unilever en Besi onderaan in lagere AEX na adviesverlagingen

De Amsterdamse AEX-index nam donderdag wat gas terug na de recordjacht in de afgelopen dagen. Levensmiddelenconcern Unilever en ook chiptoeleverancier Besi moesten het ontgelden na adviesverlagingen. De aandacht ging verder uit naar de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten. De situatie op de Amerikaanse arbeidsmarkt is van belang voor beleggers omdat de werkgelegenheid een belangrijke rol speelt bij het rentebesluit van de Federal Reserve.

Woensdag bleek al uit cijfers van loonstrookverwerker ADP dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in augustus wederom minder hard is gegroeid dan verwacht. Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt gepubliceerd. Bij een tegenvallend herstel van de arbeidsmarkt neemt de kans toe dat de Federal Reserve (Fed) zijn steunprogramma’s voor de grootste economie ter wereld langer in stand zal houden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 788,95 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 1112,35 punten. De DAX in Frankfurt won 0,2 procent, Londen en Parijs stegen een fractie.

Unilever was hekkensluiter in de AEX met een min van 2 procent na een adviesverlaging door JPMorgan. Analisten van Berenberg werden negatiever over Besi en stuurden het aandeel 1,9 procent lager. Philips klom 0,9 procent. Het zorgtechnologieconcern heeft de verkoop van de tak huishoudelijke apparaten aan de Chinese investeerder Hillhouse Capital afgerond. De verkoop levert Philips na belastingen zo’n 3 miljard euro op. Ook krijgt Philips ongeveer 700 miljoen euro voor het gebruik van zijn merknaam door de nieuwe eigenaar.

In de MidKap was bodemonderzoeker Fugro de sterkste stijger met een winst van 1,7 procent. Laadpalenfabrikant Alfen en postbedrijf PostNL sloten de rij met minnen van 0,7 procent. Op de lokale markt zakte CM.com 7 procent. Het mobiele betaal- en communicatieplatform heeft met succes 100 miljoen euro opgehaald met de uitgifte van zogenoemde converteerbare obligaties, die kunnen worden omgezet in aandelen.

De olieprijzen gingen licht omlaag na het besluit van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om de geplande productieverhoging door te zetten. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent tot 68,49 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent minder op 71,54 dollar per vat. De euro was 1,1841 dollar waard, tegen 1,1845 dollar een dag eerder.