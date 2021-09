WhatsApp krijgt miljoenenboete om misbruik gebruikersgegevens

Berichtendienst WhatsApp moet 225 miljoen euro boete betalen omdat het bedrijf niet transparant was over hoe het met persoonlijke gebruikersgegevens om is gegaan. Het is de eerste boete die het bedrijf krijgt nadat Europese regels over de bescherming van data een aantal jaar geleden werden aangescherpt.

De Irish Data Protection Commission, de waakhond die toeziet op privacy in Europa, constateerde dat WhatsApp niet goed uitlegde hoe het gegevens van gebruikers en niet-gebruikers van de berichtendienst verwerkte. Ook werd niet goed toegelicht hoe data tussen WhatsApp en moederbedrijf Facebook werden gedeeld, evenals met andere bedrijven die onder Facebook vallen.

“We zijn het niet eens met deze beslissing over de transparantie die we mensen in 2018 hebben gegeven en de boetes zijn volkomen disproportioneel”, zei een woordvoerder van WhatsApp. “We gaan tegen dit besluit in beroep.”

WhatsApp had in november vorig jaar al aangekondigd 77,5 miljoen euro opzij te zetten voor het betalen van eventuele boetes, nadat de Ierse waakhond een mogelijke boete aankondigde.

De Ierse waakhond zei ook dat WhatsApp maatregelen moet nemen om te voldoen aan de regels. Zo moet onder meer duidelijker worden gemaakt hoe gebruikers een klacht kunnen indienen bij een toezichthouder.

Drie jaar geleden werd in de Europese Unie de nieuwe databeschermingswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Volgens die wet mogen toezichthouders bedrijven boetes opleggen tot 4 procent van de waarde van de jaarlijkse omzet. Grote techbedrijven zoals Facebook en Google liggen steeds vaker onder vuur vanwege privacyschandalen, waarvoor al grote boetes werden opgelegd in zowel de Verenigde Staten als de EU.