Apple stelt omstreden scanfunctie naar kinderporno uit

Apple stelt een aangekondigde methode om kinderporno op te sporen uit. Het bedrijf wilde voor zijn Amerikaanse klanten die hun foto’s in de clouddienst iCloud van het techbedrijf op willen slaan al op hun iPhone of iPad gaan scannen of daar geen kinderporno-afbeeldingen bij zaten. Hoewel Apple claimde dat er allerlei veiligheidsmaatregelen waren om de privacy van gebruikers te beschermen, konden de plannen op veel kritiek rekenen.

Apple zegt nu dat het bedrijf na feedback van klanten, rechtenorganisaties en onderzoekers meer tijd zal nemen om de software te verbeteren. Hoe lang dat precies gaat duren is niet duidelijk, maar Apple zegt “de komende maanden” bezig te zijn met de technologie. Ruim negentig organisaties wereldwijd vroegen Apple om de plannen op te schorten.

Critici meenden dat de systemen ook misbruikt kunnen worden door andere landen die eisen dat er bijvoorbeeld op afbeeldingen die tegen een onderdrukkende regering zijn wordt gescand om zo dissidenten op te sporen. Het verweer van Apple kwam niet verder dan dat het bedrijf zich daartegen zou verzetten.

De kritiek was bovendien zo heftig omdat Apple zich al enkele jaren op zijn initiatieven voor de bescherming van de privacy van gebruikers laat voorstaan. Zo adverteerde het bedrijf onder meer met de tekst ‘Wat er op je iPhone gebeurt blijft op je iPhone’.

Apple wilde in de software-update ook de sms- en chatberichten van kinderen scannen op ongepast materiaal. Daarbij zou dan een melding naar de ouders gaan.