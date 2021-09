Banken kijken naar hulp aan bedrijven na stoppen overheidssteun

De Nederlandse banken zullen kijken of ze gerichte hulp kunnen geven aan bedrijven die na het stoppen van de coronasteun van de overheid in de problemen komen. De banken houden er namelijk rekening mee dat een deel van de ondernemingen hier toch last van krijgt, zegt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De vereniging is dan ook blij dat de overheid blijft kijken naar steun voor specifieke sectoren, laat voorzitter Medy van der Laan van de NVB weten. In de meeste sectoren lijkt het economisch herstel wel ingezet, constateert de bankenvereniging.

In augustus hebben banken nog eens 3,5 miljard euro aan coronasteun gegeven aan bedrijven in de vorm van kredieten. De teller sinds het begin van de coronacrisis komt daarmee op 64 miljard euro. “Banken zijn blij dat de kredietverlening van maand op maand blijft toenemen, zodat bedrijven en ondernemers volop kunnen blijven investeren”, aldus Van der Laan.

Het merendeel van de 64 miljard euro betreft reguliere kredieten. Bij 3,7 miljard euro gaat het om leningen met een overheidsgarantie. In totaal kregen 69.000 ondernemers een lening. Daarnaast kregen 129.000 bedrijven een betaalpauze. Die waren alles tezamen goed voor een bedrag van 3,1 miljard euro.