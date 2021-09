Coronacrisis trof zwembadondernemers hard

Zwembadondernemers zijn verhoudingsgewijs zwaar getroffen door de coronacrisis. Deze ondernemers kunnen bijna niet snijden in de vaste kosten, terwijl veel klanten afhaakten, valt op te maken uit een rapport van het Mulier Instituut. Veel ondernemers hebben dan ook eigen geld in de onderneming moeten steken. Desondanks denkt het merendeel de coronacrisis wel te overleven.

Gemiddeld leden zwembadondernemers een omzetverlies van 21 procent, wat betekent dat er 106 miljoen euro minder omzet was in de branche. Van alle kosten konden de ondernemers slechts 9 procent besparen. Een overgrote meerderheid (87 procent) deed dan ook een beroep op de coronasteun van de overheid. Meer dan 40 procent van de zwembadondernemers leed vorig jaar verlies.

De financiële tik die zwembadondernemers hebben gekregen tijdens de coronacrisis en de lange sluiting van hun bedrijven hebben opgelopen, krijgen mogelijk nog gevolgen, maar het is nog onduidelijk wat die zullen zijn. Dat hangt wel af van eventuele beperkingen die in het najaar nog komen. Ongeveer de helft van de ondernemers denkt dat hun zwembad niet rendabel is als er 1,5 meter afstand moet worden gehouden.