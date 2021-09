Duitse spoorwegstaking gaat door

Machinisten van de Duitse spoorwegen gaan door met hun staking. Ook vrijdag ligt het treinverkeer grotendeels plat. Deutsche Bahn probeerde donderdag via de rechter een vervolg van de acties door de Duitse machinisten te blokkeren, maar die poging mislukte. De spoorwegmaatschappij gaat tegen de uitspraak in beroep. Die zaak dient in de loop van vrijdagochtend.

“Wij waren ons ervan bewust dat de hindernissen in een kort geding zeer hoog zijn en dat het stakingsrecht in Duitsland terecht zeer goed beschermd is”, zei een woordvoerster van Deutsche Bahn. “Wat de uitkomst ook wordt. We moeten het proberen.” Volgens Deutsche Bahn is de staking buitenproportioneel. Het bedrijf roept machinistenvakbond GDL te stoppen met de acties.

De staking is het gevolg van een loonconflict, waarbij het vooral gaat om de timing en omvang van loonsverhogingen. In het nieuwe aanbod van Deutsche Bahn zat in ieder geval een coronabonus van 600 euro, iets wat GDL had geƫist. Maar de rest van het aanbod was volgens de vakbond onvoldoende.

Voor komend weekend verwacht Deutsche Bahn 25 tot 30 procent van de langeafstandstreinen te kunnen laten rijden. Reizigers moeten de komende dagen rekening houden met beperkingen en volle treinen.

Het is de derde stakingsronde in korte tijd die het treinverkeer in Duitsland platlegt. Ook internationale treinen, zoals de nachttrein van Amsterdam naar Wenen, reden niet. De intercity van Amsterdam naar Berlijn rijdt niet verder dan Bad Bentheim, net over de Duitse grens bij Oldenzaal. De ICE International naar Frankfurt rijdt wel tot het eindstation. Dat geldt niet voor de trein naar Basel in Zwitserland. Die rijdt niet verder dan Keulen.