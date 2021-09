Financiële markten kijken naar banenrapport VS

De Amerikaanse overheid publiceert vrijdag het belangrijke banenrapport over de maand augustus. Op de financiële markten wordt dit rapport nauwlettend in de gaten gehouden, want de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten spelen een belangrijke rol bij het monetaire beleid van de Federal Reserve, de koepel van centrale banken in de VS.

Cijfers van loonstrookverwerker ADP lieten woensdag al zien dat de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven minder hard is gegroeid dan verwacht. Het ADP-rapport geldt als een voorproefje voor het banencijfer van de overheid. Bij een tegenvallend herstel van de arbeidsmarkt neemt de kans toe dat de Fed zijn steunprogramma’s langer in stand zal houden.

Fed-voorzitter Jerome Powell liet vorige week nog weten dat de Amerikaanse arbeidsmarkt nog lang niet is hersteld van de coronacrisis. Er zijn nog altijd miljoenen banen minder in ’s werelds grootste economie dan voor de virusuitbraak.