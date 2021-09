FNV: groen staal in IJmuiden technisch haalbaar

Het is technisch mogelijk om de staalproductie bij Tata Steel in IJmuiden versneld te vergroenen. FNV verwijst naar een tussenrapportage van adviesbureau Roland Berger over de haalbaarheid van het plan waar de bond in mei al mee kwam om het voormalige Hoogovens sneller te verduurzamen.

Volgens FNV kunnen de fabrieken die het meest vervuilend zijn binnen vijf jaar worden gesloten. Daarnaast kan er staal worden gemaakt met de inzet van elektriciteit in plaats van met kolen. Op termijn moeten ook aardgas en waterstof een belangrijke bijdrage gaan leveren. Dat zorgt voor minder uitstoot van CO2 en fijnstof.

Aanstaande donderdag komen honderden medewerkers van Tata Steel tijdens een manifestatie in Den Haag bijeen om de tussenrapportage aan leden van de Tweede Kamer aan te bieden. Dat gebeurt voorafgaand aan het debat over de toekomst van Tata Steel.

FNV-bestuurder Cihan Lacin wijst er wel op dat er ook een rol is weggelegd voor de overheid. Die moet zich inspannen voor nieuwe infrastructuur voor de energievoorziening. Ook zijn er bepaalde vergunningen nodig.

Naar aanleiding van het RIVM-rapport wijst FNV erop dat naast de CO2-uitstoot er ook werk gemaakt moet worden voor de gezondheid van mens en dier in de directe omgeving. Volgens dat rapport worden mensen die in de buurt van Tata Steel in IJmuiden wonen, blootgesteld aan veel meer schadelijke stoffen dan mensen die ergens anders wonen. FNV zegt niet concreet hoe dit moet worden aangepakt. “Het zijn twee problemen die opgelost moeten worden, de impact op het klimaat én op de omgeving”, aldus Lacin.