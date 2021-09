Kleine uitslagen op Wall Street voor lang weekeinde

De aandelenbeurzen op Wall Street zijn met kleine uitslagen de week uitgegaan. Beleggers deden het al wat rustiger aan in de aanloop naar het lange weekeinde van Labor Day. Die feestdag valt op maandag en dan blijven de beurzen gesloten. De grote beursgraadmeters reageerden bovendien verdeeld op een teleurstellend banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek dat de werkgelegenheid afgelopen maand veel minder sterk is gestegen dan verwacht.

Er kwamen in augustus 235.000 banen bij, ongeveer een derde van wat economen hadden verwacht. Dat was de zwakste banengroei in zeven maanden. In juli was nog sprake van een groei met ruim 1 miljoen banen in de VS. Volgens economen kunnen werkgevers terughoudender zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel vanwege onzekerheid door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Maar ook hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen, wat de banengroei remt.

Het banenrapport liet verder zien dat het aantal banen in de reis- en ontspanningssector vrijwel gelijk was gebleven. Bedrijven in die branche als cruiserederij Carnival (min 4,4 procent) en luchtvaartmaatschappij American Airlines (min 2 procent) werden lager gezet.

De Dow-Jonesindex leverde 0,2 procent in tot 35.369,09 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde een fractie tot 4535,43 punten en techbeurs Nasdaq steeg juist 0,2 procent. Die graadmeter eindigde op 15.363,52 punten.

Biotechbedrijf Moderna steeg 4,8 procent. Die onderneming liet weten de aanvraag voor de goedkeuring voor ‘boosterinentingen’ met zijn coronavaccin te hebben afgerond bij de Amerikaanse toezichthouder FDA. De VS lieten eerder al weten boosters te gaan inzetten voor mensen met een verminderd afweersysteem. Mogelijk wordt dat ook uitgebreid naar een groter deel van de bevolking.

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic zakte 6,6 procent na een dag eerder ook al in het rood te zijn geƫindigd. Het ruimtevliegtuig van Virgin Galactic mag voorlopig niet de lucht in. Tijdens de laatste vlucht, op 11 juli, week het toestel af van de afgesproken koers toen het op weg terug naar de aarde was. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA doet nu onderzoek.

Aan het kwartaalcijferfront kon chipconcern Broadcom op aandacht rekenen. De resultaten vielen beter uit dan verwacht en het aandeel won 1,2 procent.

Biotechnoloog Forte Biosciences kelderde meer dan 82 procent vanwege tegenvallende testresultaten met een experimenteel middel tegen eczeem.