KLM schrapt bestemmingen VS na aanscherpen inreisregels kabinet

KLM vliegt voorlopig niet op Las Vegas, Miami en Orlando in de Verenigde Staten. De aanscherping van de coronaregels door het kabinet voor mensen die vanuit de Verenigde Staten naar Schiphol reizen zijn voor de maatschappij reden om bestemmingen te schrappen.

Het feit dat de Nederlandse overheid de VS tot zeer hoog risicogebied heeft bestempeld betekent volgens KLM dat gevaccineerde reizigers uit de VS, die in het bezit zijn van een negatieve testverklaring of herstelbewijs, in Nederland ook nog eens tien dagen in quarantaine moeten. In andere landen zoals Belgiƫ, Frankrijk en Italiƫ lijken de scherpere inreisregels niet te gaan gelden.

KLM vloog al tijdelijk niet op Miami en Las Vegas, maar wilde deze bestemmingen in zijn winterschema wel weer opnemen. Orlando is een nieuwe bestemming, maar met het “driedubbele slot” dat voor reizigers die vanuit de VS naar Nederland willen reizen is er te weinig vraag naar tickets, zo is de verwachting. Daarop is Orlando ook uit het schema gehaald.

KLM vliegt nog wel op een aantal andere bestemmingen in de VS, waaronder New York en Los Angeles.