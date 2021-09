Sky: fotoboekenmaker Albelli praat over fusie met Brits bedrijf

Het Nederlandse fotoboekenbedrijf Albelli praat met de Britse branchegenoot Photobox over een fusie, meldt de Britse zender Sky News. De twee bedrijven zouden samen zo’n 500 miljoen pond, omgerekend ruim 583 miljoen euro, waard zijn. Ze zijn in veel West-Europese landen actief.

De markt voor op maat gemaakte fotoboeken groeit snel nu mensen veel van hun foto’s alleen nog op mobiele telefoons hebben staan. Albelli, dat gesteund wordt door investeerder Gilde Buy Out Partners, is behalve in Nederland ook actief in BelgiĆ«, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. Het Britse Photobox biedt zijn diensten niet alleen in zijn thuismarkt aan, maar ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje.

Photobox was eerder eigenaar van Moonpig, dat het mogelijk maakt om online fysieke kaarten te bestellen die dan met de normale post worden verstuurd. In Nederland gebruikt die onderneming de merknaam Greetz. Dat bedrijf werd begin dit jaar afgesplitst en naar de beurs gebracht.