Veel minder Duitsers maken gebruik van werktijdverkorting

Het aantal werknemers in Duitsland dat gebruikmaakt van de regeling omtrent werktijdverkorting is sterk gedaald nu het herstel uit de crisis in de grootste economie van Europa doorzet. Volgens het economisch onderzoeksinstituut Ifo daalde het aantal mensen dat een beroep deed op Kurzarbeit in augustus met een derde tot 688.000 tegen meer dan 1 miljoen werknemers in juli.

“Dit is de eerste keer sinds het begin van de coronacrisis dat het aantal mensen met werktijdverkorting onder het miljoen ligt”, zei Ifo-enquĂȘte-expert Stefan Sauer. In bijna alle sectoren van de economie was vorige maand sprake van een daling. De horeca, een van de zwaarst door de crisis getroffen sectoren, toonde ook herstel. Maar nog altijd 10 procent van de horecawerknemers is afhankelijk van werktijdverkorting.

Om groot banenverlies te voorkomen konden bedrijven in Duitsland gebruikmaken van Kurzarbeit. Dat is een regeling waarbij de overheid de lonen aanvult van personeel waarvoor door de crisis tijdelijk geen of minder werk is.

Eerder deze week werd bekend dat het aantal werklozen in Duitsland met 53.000 was gedaald tot ruim 2,5 miljoen. Daarmee zit ongeveer 5,5 procent van de beroepsbevolking in Duitsland zonder werk. Dat is het laagste percentage sinds het begin van de crisis.