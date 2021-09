Wall Street omlaag na tegenvallend banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag lager geopend. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat vooral uit naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat veel zwakker uitviel dan verwacht. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt spelen een belangrijke rol bij het monetair beleid van de Federal Reserve.

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten groeide in augustus met 235.000 arbeidsplaatsen, terwijl economen in doorsnee op een aanwas met 733.000 nieuwe banen hadden gerekend. Het is de zwakste banengroei in ’s werelds grootste economie in zeven maanden. In juli was nog sprake van een groei met ruim 1 miljoen banen in de VS.

Volgens economen kunnen werkgevers terughoudender zijn geworden met het aannemen van nieuw personeel vanwege onzekerheid door de opmars van de Delta-variant van het coronavirus. Maar ook hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen, wat de banengroei remt. Bij afzwakkend herstel van de arbeidsmarkt van de coronacrisis kan de Fed zijn steunmaatregelen langer in stand houden.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,3 procent lager op 35.324 punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,2 procent tot 4526 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 15.308 punten.

De in New York genoteerde Chinese taxi-app Didi Global won 5,2 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat de Chinese hoofdstad Beijing een belang zou willen nemen in Didi en zelfs de controle bij het bedrijf zou willen overnemen. Didi ligt in eigen land onder vuur vanwege verdenkingen van ongeoorloofde praktijken en schendingen van privacyregels.

Commercieel ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic zakte 3,7 procent na een dag eerder ook al in het rood te zijn geƫindigd. Het ruimtevliegtuig van Virgin Galactic mag voorlopig niet de lucht in. Tijdens de laatste vlucht, op 11 juli, week het toestel af van de afgesproken koers toen het op weg terug naar de aarde was. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA doet nu onderzoek.

Aan het kwartaalcijferfront kon chipconcern Broadcom op aandacht rekenen. De resultaten vielen beter uit dan verwacht en het aandeel Broadcom won ruim 2 procent. De maker van zakelijke server- en computersystemen Hewlett Packard Enterprise (HPE) opende eveneens de boeken en ging 2,7 procent omhoog.

Biotechnoloog Forte Biosciences kelderde meer dan 80 procent vanwege tegenvallende testresultaten met een experimenteel middel tegen eczeem.