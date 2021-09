Twee derde beursgenoteerde bedrijven voldoet al aan vrouwenquotum

Ruim twee derde van de Nederlandse beursgenoteerde bedrijven heeft dit jaar voldoende vrouwen in de raad van commissarissen (RvC) om aan het “vrouwenquotum” te voldoen. Vorig jaar was dat nog iets meer dan de helft. Dat stelt de Tilburgse hoogleraar Mijntje Lückerath-Rovers in de jaarlijkse Dutch Female Board Index. Een wet, die nog niet van kracht is, regelt dat minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen vrouw is.

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunde begin dit jaar een vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van grote bedrijven. De behandeling in de Eerste Kamer werd uitgesteld.

In de wet staat dat iedere man die vertrekt moet vervangen worden door een vrouw, totdat het quotum is gehaald. Als toch een man wordt aangesteld, is die benoeming nietig. Ook moeten de ongeveer 5000 bv’s en nv’s die niet beursgenoteerd zijn aantonen hoe ze het aandeel vrouwen in de top verbeteren met behulp van een streefcijfer. Deze mogen zij zelf bepalen, maar ze moeten jaarlijks hun voortgang doorgeven aan de Sociaal Economische Raad (SER).

Van de 89 beursgenoteerde bedrijven bestaat bij 61 minimaal een derde van de raad van commissarissen uit vrouwen. De 28 ondernemingen die daar nog niet aan voldoen zouden samen 33 vrouwen moeten aanstellen om hun achterstand in te lopen. “Het zijn met name de kleinere fondsen die achterblijven, dit zijn kleinere, soms inactieve beursfondsen”, zegt Lückerath-Rovers in een toelichting op de Dutch Female Board Index. “Een wettelijk quotum zal dus ook vooral deze kleinere fondsen aanspreken.”

Van de bedrijven in de AEX-index voldoet alleen Just Eat Takeaway niet aan het vrouwenquotum. Twee van hun zeven commissarissen zijn vrouw.

Volgens Lückerath-Rovers is de groei van het aantal vrouwelijke bestuurders gestagneerd. Dit jaar kwamen er per saldo twee bij, waar dat er in 2020 netto negen waren. Het percentage vrouwelijke bestuurders is nu 13,6 procent.