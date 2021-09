Uber gaat wegens abortuswet aangeklaagde chauffeurs bijstaan

Taxi-apps Uber en Lyft gaan chauffeurs bijstaan die worden aangeklaagd vanwege de zeer strenge abortuswet in de Amerikaanse staat Texas. Vrouwen in Texas mogen sinds woensdag hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen. Iedereen kan een vrouw die deze wet overtreedt of iemand die haar heeft geholpen, zoals een taxichauffeur, wettelijk aansprakelijk stellen.

Diegene krijgt een bonus van 10.000 dollar bij een veroordeling. Ook familieleden, zorgpersoneel of receptionisten van een kliniek kunnen met een aangifte te maken krijgen van mensen die ze totaal niet kennen.

“Dit is een aanval op de toegang van vrouwen tot gezondheidszorg en hun recht om te kiezen”, schreef topman Logan Green van Lyft op Twitter. Hij heeft een fonds opgericht om de juridische kosten te dekken voor chauffeurs die worden aangeklaagd wegens het vervoeren van vrouwen naar een abortuskliniek. Uber-topman Dara Khosrowshahi reageerde op het bericht van Green en zei dat Uber hetzelfde zal doen. Green maakte ook bekend dat Lyft 1 miljoen dollar gaat doneren aan Planned Parenthood, een gezondheidsorganisatie die onder meer abortusklinieken runt.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn regering opdracht gegeven uit te zoeken wat de federale overheid kan doen om zeker te stellen dat Texaanse vrouwen toegang krijgen tot een veilige en legale abortus. Ook laat hij kijken naar manieren waarop vrouwen en abortusklinieken de “bizarre en extreme” wet kunnen omzeilen.